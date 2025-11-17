Bellingham über Auswechslung verärgert: Das sagt Tuchel

Makellos beendete England die WM-Qualifikation mit dem achten Sieg im achten Spiel in Albanien (2:0).

Nach der Partie musste sich Teamchef Thomas Tuchel dennoch unangenehme Fragen anhören. In der 84. Minute ersetzte der Deutsche beim Stand von 2:0 Real-Star Jude Bellingham durch Morgan Rogers. Der Ausgewechselte reagierte wenig begeistert, zeigte sich sichtlich verärgert.

Tuchel verweist auf Respekt

Darauf angesprochen meint Tuchel nach dem Spiel: "Er muss die Entscheidung akzeptieren. Sein Teamkollege wartet am Spielfeldrand, also muss man er das akzeptieren, respektieren und weitermachen."

Der Deutsche gibt aber zu, die Szene nicht genau gesehen zu haben.

"Bis zu einem gewissen Grad werden Spieler wie Jude, die so ehrgeizig sind, so etwas nie gutheißen, aber ich bleibe dabei: Es geht um Standards, Verpflichtung und gegenseitigen Respekt. Jemand anderes wartet draußen – also wir werden unsere Entscheidung nicht ändern, nur weil jemand mit den Armen wedelt", so Tuchel.