NEWS

Bellingham über Auswechslung verärgert: Das sagt Tuchel

Der Real-Star zeigte sich von seiner Auswechslung wenig begeistert. Thomas Tuchel äußerte sich nach dem Spiel dazu.

Bellingham über Auswechslung verärgert: Das sagt Tuchel Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Makellos beendete England die WM-Qualifikation mit dem achten Sieg im achten Spiel in Albanien (2:0).

Nach der Partie musste sich Teamchef Thomas Tuchel dennoch unangenehme Fragen anhören. In der 84. Minute ersetzte der Deutsche beim Stand von 2:0 Real-Star Jude Bellingham durch Morgan Rogers. Der Ausgewechselte reagierte wenig begeistert, zeigte sich sichtlich verärgert.

Tuchel verweist auf Respekt

Darauf angesprochen meint Tuchel nach dem Spiel: "Er muss die Entscheidung akzeptieren. Sein Teamkollege wartet am Spielfeldrand, also muss man er das akzeptieren, respektieren und weitermachen."

Der Deutsche gibt aber zu, die Szene nicht genau gesehen zu haben.

"Bis zu einem gewissen Grad werden Spieler wie Jude, die so ehrgeizig sind, so etwas nie gutheißen, aber ich bleibe dabei: Es geht um Standards, Verpflichtung und gegenseitigen Respekt. Jemand anderes wartet draußen – also wir werden unsere Entscheidung nicht ändern, nur weil jemand mit den Armen wedelt", so Tuchel.

Mehr zum Thema

Die bisherigen ÖFB-Spiele mit Finalcharakter unter Ralf Rangnick

Die bisherigen ÖFB-Spiele mit Finalcharakter unter Ralf Rangnick

ÖFB-Team
4
Nigeria ist aus dem WM-Rennen

Nigeria ist aus dem WM-Rennen

FIFA WM
4
Norwegen demütigt Italien und beendet lange WM-Durststrecke

Norwegen demütigt Italien und beendet lange WM-Durststrecke

FIFA WM
19
ÖFB-Elf weiht den Rasen ein

ÖFB-Elf weiht den Rasen ein

ÖFB-Team
3
Bosnien trotz Personalsorgen mit breiter Brust nach Wien

Bosnien trotz Personalsorgen mit breiter Brust nach Wien

FIFA WM
89
Ex-WAC-Kicker im Visier von Juventus Turin

Ex-WAC-Kicker im Visier von Juventus Turin

Serie A
2
ÖFB-Goalie im Visier von Premier-League-Klubs

ÖFB-Goalie im Visier von Premier-League-Klubs

Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Jude Bellingham Thomas Tuchel England (Team, Fußball)