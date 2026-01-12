Fünf Weltmeistertitel, neun Erfolge bei der Copa América und insgesamt 672 Siege in 1063 Spielen: Brasilien ist - zumindest zahlentechnisch - das beste Nationalteam der Fußball-Geschichte.

Die Selecao entwickelte mit dem Konzept des "Joga Bonito", dem schönen Spiel, eine eigene fußballerische DNA, die weltweit als Inbegriff des kreativen, technisch herausragenden Spiels gilt. Über Jahrzehnte brachte Brasilien Spieler hervor, die den internationalen Fußball geprägt haben – darunter Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Cafu, Ronaldinho oder später auch Neymar.

Letzter WM-Titel im Jahr 2002

Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung stand Brasilien 2002. Bei der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea dominierte eine der wohl besten Mannschaften der Geschichte mit einer Kombination aus individueller Klasse und offensiver Leichtigkeit.

Superstar Ronaldo avancierte mit acht Treffern zum Torschützenkönig, im Turnier gewann das Team unter Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari alle sieben Spiele und sicherte sich mit einem 2:0-Sieg im Finale gegen Deutschland den fünften Weltmeistertitel – bis heute alleiniger Rekord.

Der damalige Glanz ist inzwischen aber verblasst. Seit dem WM-Titel von 2002 gelang der Selecao kein weiterer Triumph bei einer Weltmeisterschaft, selbst ein Finaleinzug blieb aus. Viermal scheiterte Brasilien bereits im Viertelfinale. Das einzige Halbfinale seit 2002 endete 2014 bei der Heim-WM in einer der bittersten Niederlagen der Fußballgeschichte: dem 1:7 gegen Deutschland.

Historisch schwache WM-Qualifikation

Die Aussichten für die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada scheinen ebenso ernüchternd.

In der Qualifikation präsentierte sich Brasilien so schwach wie nie zuvor und landete lediglich auf Rang fünf – die schwächste Quali-Platzierung jemals. Hinzu kommen Pleiten wie ein 1:4 gegen Rivale Argentinien sowie Niederlagen gegen Paraguay, Kolumbien Uruguay und Bolivien. Mit mehr als einem Tor Unterschied gewann das Team nur drei Mal, die einst gefürchtete Offensive der Selecao gibt es nicht mehr.

"Die schwache Phase ist kein aktuelles Problem, sondern begann im Grunde bereits nach der WM 2022 und dem Abgang von Nationaltrainer Tite. Danach hatte man über ein halbes Jahr ein Vakuum auf der Trainerposition, weil man auf Carlo Ancelotti gewartet hat, der dann doch nochmal bei Real verlängert hatte", erklärt Johannes Skiba, Journalist und Experte für Fußball in Südamerika, gegenüber LAOLA1.

Fehlbesetzungen auf der Trainerposition