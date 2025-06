U21-EM: Woltemade führt DFB-Team zu Auftaktsieg

Die deutsche U21-Nationalmannschaft feiert zum Auftakt in die U21-Europameisterschaft einen souveränen 3:0-Sieg über Slowenien. Nick Woltemade avanciert mit drei Toren zum Matchwinner.

Bereits nach drei Minuten hat Tresoldi die Führung am Fuß, doch sein Abschluss fällt zu schwach aus. Besser macht es der Stürmer in Minute 19 als er per Kopf uneigennützig auf Woltemade ablegt, der zur Führung trifft (19.).

Kurz vor der Pause erhöht der Stuttgart-Stürmer nach starker Vorarbeit vom durchbrechenden Rosenfelder auf 2:0 (42.). Die beste Möglichkeit für Slowenien in Halbzeit eins lässt GAK-Spieler Cipot per Kopf liegen (27.).

In Halbzeit zwei verwaltet Deutschland das Ergebnis geschickt, ein Elfmeter sorgt letztlich für das dritte Tor der DFB-Elf. Nach einem Foul von Golic im Strafraum, schiebt Woltemade vom Elfmeterpunkt zum 3:0-Endstand ein (82.).

England gewinnt souverän - Poku rettet Niederlande spätes Remis

Auch die Engländer werden ihrer Favoritenrolle gerecht, gegen die tschechische U21-Auswahl setzt es einen 3:1-Sieg. Knapp vor der Pause bringt Liverpool-Star Elliot England per wuchtigem Flachschuss in Führung (39.). Eine herrliche Ecke von LASK-Spieler Danek führt wenige Augenblicke später beinahe zum Ausgleich, der Kopfball von Spacil kann aber gerade noch geklärt werden.

So ist es die englische Auswahl, die knapp nach der Pause durch Rowe nachlegen kann (48.). Tschechien hat in Person von Fila zwar die ideale Antwort parat (51.), aber Cresswell (76.) nickt nach einer Ecke zum 3:1 ein und sorgt so für den verdienten Auftaktsieg des Mitfavoriten.

Die Niederlande muss sich zum EM-Auftakt gegen Finnland mit einem 2:2-Remis begnügen. Die Finnen führen durch Tore von Terho (25.) und Keskinen (28.) bereits zur Pause mit 2:0, doch die niederländische Auswahl beweist Moral, kommt durch Valente (59.) auf 1:2 heran und holt durch ein Last-Minute-Tor von Poku (90.+3) noch einen Punkt.