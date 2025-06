U21: Furiose Schlussphase! Spanien steht im Viertelfinale

Spanien steht im Viertelfinale!

Die Elf von Trainer Santi Denia feiert am zweiten Spieltag der U21-Europameisterschaft gegen Rumänien einen späten 2:1-Erfolg - und das trotz knapp 80 Minuten in Rückstand.

Der Underdog erwischt den perfekten Start in die Partie und geht bereits nach vier Minuten durch Louis Munteanu in Führung. Spanien ist in weiterer Folge klar spielbestimmend, jedoch nicht zwingend genug.

Die beste Chance auf den Ausgleich im ersten Durchgang hat Mateo Joseph. Der Stürmer von Leeds United schießt den Elfmeter allerdings am Tor vorbei (26.).

Rumänien bricht nach Platzverweis ein

Auch im zweiten Spielabschnitt läuft Spanien pausenlos an und drückt auf den Punktgewinn. Kurz vor Schluss wird es hektisch: Zuerst sieht Vladislav Blanuta nach einem Foul Rot (84.), dann besorgt Joker Mikel Jauregizar den verdienten Ausgleich (85.).

Doch damit nicht genug. Drei Minuten später schießt der zweite Joker Roberto Fernandez Spanien noch zum späten 2:1-Sieg.

Damit übernimmt die "Furia Roja" vorerst die Tabellenführung in Gruppe A und steht gleichzeitig fix im Viertelfinale. Italien hat allerdings um 21 Uhr noch die Chance mit einem Sieg gegen die Slowakei wieder gleichzuziehen.

