Sieg gegen Spanien! England im EM-Halbfinale

England steht nach einem 3:1-Sieg gegen Topfavorit Spanien im Halbfinale der U21-Europameisterschaft.

Spanien legt früh los und bekommt gleich in der 2. Minute einen Handelfmeter zugesprochen. Doch nach Eingreifen des VAR wird dieser, zum Unverständnis der Spanier, zurückgenommen.

Kurz darauf ist es dann England das das Heft in die Hand nimmt. James McAtee in der 10. Minute und Harvey Elliott in der 15. Minute bringen die Engländer mit einem Doppelschlag in Führung.

Die Iberer sind daraufhin geschockt und kommen nicht mehr richtig in die Gänge, dennoch bekommen sie in der 39. Minute nach einem Foul von Jarell Quansah einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelt Javi Guerra dann zum 2:1 Pausenstand.

In der zweiten Halbzeit wird Spanien dann immer dominanter und drückt England in den eigenen Strafraum hinein, dennoch schaffen sie es nicht zwingend genug zu sein.

In der Nachspielzeit ist es dann Elliot Anderson, der mit einem Strafstoß, für den 3:1 Endstand zugunsten der Three Lions sorgt.

Niederlande setzt sich trotz Roter Karte gegen Portugal durch

Im Halbfinale trifft England nun auf die Niederlande.

Die Oranje konnte sich, trotz einer frühen Gelb-Roten Karte von Ruben van Bommel (21.), mit 1:0 gegen Portugal durchsetzen. Den entscheidenden Treffer für die Niederlande erzielte Ernest Poku in der 84. Minute.

