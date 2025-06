Nach Verlängerungs-Krimi: England ist U21-Europameister

England ist U21-Europameister!

Im Finale schlagen die "Young Lions" Deutschland mit 3:2 nach Verlängerung und gewinnen damit zum vierten Mal den höchsten Jugend-Wettbewerb auf Nationalmannschaftsebene.

Harvey Elliott schockt die Deutschen früh. Der Liverpool-Kicker initiiert den Angriff selbst. Omari Hutchinson scheitert zwar vor Noah Atubolu, über Umwege landet der Ball wieder bei Elliott, der ins kurze Eck versenkt (5.).

Deutschland kommt auch nach dem frühen Rückstand nicht in die Gänge, wodurch die Engländer weitere Chancen aufs 2:0 haben - das nach 24 Minuten auch fällt. James McAtee behauptet sich im Sechzehner und bedient Hutchinson, der aus guter Position durch Atubolus Beine einschießt.

Zum Ende der ersten Hälfte wird die DFB-Elf besser, kann zunächst einen Fehlpass des Goalies nicht nutzen. In der Nachspielzeit gelingt aber der Anschluss: Paul Nebel mit der Flanke in den Strafraum, wo Nelson Weiper wuchtig wie platziert einköpft (45.+1).

Deutschland kommt zurück

Im zweiten Durchgang verläuft das Spiel weitaus offener, mit Chancen auf beiden Seiten - bis Deutschland ab der 55. Minute die Partie etwas mehr bestimmt. Infolge einer Ecke kommt Paul Nebel zur Kugel, zieht noch in die Mitte und dann kraftvoll ab. Leicht abgefälscht schlägt der Ball im Kreuzeck ein (61.).

Anschließend gleichen sich die Teams wieder an, die Kraft schwindet sichtlich auf beiden Seiten. Dabei finden die Engländer noch die gefährlicheren Chancen vor. Um wenige Zentimeter verpasst Deutschland in der dritten Minute der Nachspielzeit das Tor zum Titel: Nebel knallt das Leder an die Latte.

Somit geht es in die Verlängerung.

Rowe schlägt zu Beginn der Verlängerung zu

England-Coach Lee Carson wechselt nach den 90 Minuten doppelt - und beweist ein goldenes Händchen. Für die auffälligen Ellitoo und McAtee kommen Ethan Nwaneri und Jonathan Rowe. Letzterer sticht nur eineinhalb Minuten nach Wiederanpfiff.

Tyler Morton flankt aus dem Halbfeld in den Sechzehner, wo Rowe per Flugkopfball zum 3:2 trifft (93.).

Danach verteidigen die "Young Lions" kompakt, den Deutschen fehlen die klaren Chancen im ersten Durchgang der Verlängerung. So geht es auch im zweiten Abschnitt weiter. Man kommt kaum in den Strafraum, die Flanken kommen nicht an.

In der 120+1. Minute aber wieder Lattenpech für die Deutschen: Beim Außenrist-Lattenknaller von Merlin Röhl fehlt noch weniger als bei selbigem von Nebel. Knauff hat in der 120+2. Minute die letzte Chance - es bleibt beim Sieg für England.

