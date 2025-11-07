NEWS

Schobesberger-Doppelpack im RLO-Topspiel

Der Ex-Rapidler erzielt bereits sein sechstes Saisontor. Leobendorf bleibt weiter das Maß aller Dinge in der Ostliga.

Traiskirchen bleibt an Leader Leobendorf dran!

Der Verein aus Niederösterreich gewinnt das Topspiel der 15. Runde zuhause gegen den drittplatzierten SC Oberwart deutlich mit 4:1 und ist damit neuer Tabellenzweiter.

Für Traiskirchen treffen Ex-Rapidler Schobesberger doppelt (5./50.), sowie Felber (42.) und Fischerauer (67.). Für Schobesberger sind das bereits die Saisontore Nummer fünf und sechs.

Leobendorf weiter souverän

Der Tabellenführer Leobendorf feiert auswärts beim FavAC einen knappen 2:1-Erfolg. Es ist gleichzeitig Sieg Nummer elf in Spiel Nummer 14.

Gökcek (42.) und Hahn (67.) sorgen für eine komfortable 2:0-Führung, ehe Barataud kurze Zeit später den Anschlusstreffer erzielt (69.). Durch den Auswärtssieg liegt Leobendorf in der Tabelle sieben Punkte vor dem neuen ersten Verfolger FCM Traiskirchen.

Sportclub stürzt in der Tabelle weiter ab

Deutlich schlechter verläuft der Abend für den Wiener Sportclub. Die Hernalser müssen sich Neusiedl auswärts mit 0:2 geschlagen geben und rangieren damit nur auf Rang 14.

Parndorf schlägt TWL Elektra klar mit 4:0. Krems gewinnt gegen Donauauen mit 1:0.

