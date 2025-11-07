Am 15. Spieltag der Regionalliga Mitte kann sich der SV Lafnitz in einem äußerst torreichen Spiel gegen die Jungen Wikinger Ried klar mit 7:4 durchsetzen.

Der LigaZwa-Absteiger liegt damit in der Tabelle auf Rang sechs, die Zweitvertretung der SV Ried steht auf einem Abstiegsplatz.

Punktgewinn für den Tabellenletzten

Der Tabellenletzte USV RB Weindorf St. Anna am Aigen holt bei Union Dietach mit einem 1:1 einen Punkt. Auch Weiz und Gurten trennen sich mit demselben Ergebnis. Zu einer Punkteteilung kommt es auch bei Deutschlansberg gegen ASKO Oedt (3:3).

Einen 1:0-Sieg gibt es jeweils für den Tabellenzweiten SC Kalsdorf gegen Wallern/St. Marienkirchen und für Gleisdorf, die gegen Treibach gewinnen.

RLW: Seekirchen lässt Punkte liegen

In der Regionalliga West muss sich der Tabellenzweite SV Seekirchen gegen Wals-Grünau mit 1:3 geschlagen geben. Schwaz gewinnt gegen Imst 3:0.