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Kantersieg! Wacker Innsbruck rehabilitiert sich nach Niederlage

Die Innsbrucker bauen somit den Vorsprung auf Seekirchen aus.

Kantersieg! Wacker Innsbruck rehabilitiert sich nach Niederlage Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Wacker Innsbruck ist nach einem Ausrutscher zurück auf der Siegesstraße.

Am 25. Spieltag der Regionalliga West fertigt der Tabellenführer den FC Lustenau 1907 mit 5:0 ab. Gegen Kitzbühel (1:2) gab es in der vergangenen Runde die erst zweite Niederlage in der Liga.

Mehr als eine halbe Stunde brauchen die Innsbrucker fürs erste Tor. Raphel Galle (35.) besorgt die Führung. Im zweiten Durchgang ist der Knoten dann geplatzt: Mouhamed Sy (53.) erhöht auf 2:0. In der Schlussphase wird es deutlich.

Phil-Louis Kunze (75., 89.) und Christopher Weinzierl machen den Kantersieg perfekt. Damit baut Wacker den Vorsprung auf Seekirchen aus, liegt mit einem Spiel weniger elf Punkte vor dem Tabellenzweiten, der am Samstag nicht über ein 4:4 in Hohenems hinauskommt.

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