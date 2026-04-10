Gloggnitz nach Schützenfest gegen Donau weiter an RLO-Spitze
Die Niederösterreicher prolongieren ihren Lauf und behaupten den Platz an der Sonne. In der Westliga siegt Seekirchen spät im Topduell.
Die SV Gloggnitz bleibt in der Regionalliga Ost weiter das Maß der Dinge.
Die Truppe von Edi Stössl setzt sich beim SV Donau nach einem wahren Schützenfest mit 7:4 durch und thront damit weiter an der Tabellenspitze.
Gloggnitz geht bis Minute 38 mit 3:0 in Front, doch Donau schlägt nach der Pause mit einem Doppelpack zurück und kommt auf 2:3 heran. Davon lassen sich die Niederösterreicher aber nicht unterkriegen und ziehen auf 6:2 davon.
Völlig verrückt wird es in der Nachspielzeit. In dieser fallen dann binnen drei Minuten noch drei Treffer: Sarac (90.+1) verkürzt auf 3:6, Pross erhöht auf 7:3 (90.+2), Nikolic setzt den Schlusspunkt zum 4:7 (90.+3).
Toni Polsters Wiener Viktoria muss sich dem Kremser SC von Jochen Fallmann 0:1 geschlagen geben. Der Wiener Sport-Club unterliegt Donaufeld mit 0:2, Oberwart bezwingt den lange dominierenden SV Leobendorf klar mit 4:0 und Horn muss sich dem FavAC überraschend mit 1:2 geschlagen geben.
Seekirchen siegt im Spitzenspiel der Westliga
In der Regionalliga Mitte bezwingt Absteiger Lafnitz Nachzügler Gleisdorf mit 2:0. Die LASK-Amateure trennen sich vom Deutschlandsberger SC mit 1:1. Dietach gewinnt zuhause gegen Weiz mit 1:0 und Treibach siegt bei Velden mit 2:0.
In der Westliga gewinnt Bischofshofen gegen Pinzgau Saalfelden mit 3:1, Seekirchen ringt Kuchl im Topduell danke eines späten Treffers von Leitensdorfer mit 2:1 nieder.