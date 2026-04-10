Gloggnitz nach Schützenfest gegen Donau weiter an RLO-Spitze

Die SV Gloggnitz bleibt in der Regionalliga Ost weiter das Maß der Dinge.

Die Truppe von Edi Stössl setzt sich beim SV Donau nach einem wahren Schützenfest mit 7:4 durch und thront damit weiter an der Tabellenspitze.

Gloggnitz geht bis Minute 38 mit 3:0 in Front, doch Donau schlägt nach der Pause mit einem Doppelpack zurück und kommt auf 2:3 heran. Davon lassen sich die Niederösterreicher aber nicht unterkriegen und ziehen auf 6:2 davon.

Völlig verrückt wird es in der Nachspielzeit. In dieser fallen dann binnen drei Minuten noch drei Treffer: Sarac (90.+1) verkürzt auf 3:6, Pross erhöht auf 7:3 (90.+2), Nikolic setzt den Schlusspunkt zum 4:7 (90.+3).

Toni Polsters Wiener Viktoria muss sich dem Kremser SC von Jochen Fallmann 0:1 geschlagen geben. Der Wiener Sport-Club unterliegt Donaufeld mit 0:2, Oberwart bezwingt den lange dominierenden SV Leobendorf klar mit 4:0 und Horn muss sich dem FavAC überraschend mit 1:2 geschlagen geben.

Seekirchen siegt im Spitzenspiel der Westliga

In der Regionalliga Mitte bezwingt Absteiger Lafnitz Nachzügler Gleisdorf mit 2:0. Die LASK-Amateure trennen sich vom Deutschlandsberger SC mit 1:1. Dietach gewinnt zuhause gegen Weiz mit 1:0 und Treibach siegt bei Velden mit 2:0.

In der Westliga gewinnt Bischofshofen gegen Pinzgau Saalfelden mit 3:1, Seekirchen ringt Kuchl im Topduell danke eines späten Treffers von Leitensdorfer mit 2:1 nieder.