Akagündüz ist Trainer-Job nach zwei Spielen wieder los

Der SC Neusiedl/See trennt sich wieder von Trainer Muhammet Akagündüz.

Wie die "BVZ" berichtet, hat der Sportliche Leiter des Regionalliga-Ost-Vereins, Günter Gabriel, die Trennung am Samstag bestätigt.

Akagündüz stand bei Neusiedl gerade mal bei zwei Pflichtspielen an der Seitenlinie. Sowohl bei der 1:2-Derby-Niederlage gegen Parndorf als auch bei der 1:3-Pleite gegen Donaufeld setzte es jedoch Niederlagen.

Akagündüz übernahm den Trainer-Posten in Neusiedl erst zu Beginn des Jahres von Norbert Pammer.

Aktuell liegt Neusiedl mit 16 Punkten auf dem 14. Platz der Regionalliga Ost.

