Zwei Rapidler fallen für ÖFB-U21-Trainingslager aus

Der neue ÖFB-U21-Teamchef Peter Perchtold muss bei seinem ersten Lehrgang auf Innenverteidiger Jakob Schöller und Torhüter Benjamin Göschl verzichten.

Das Rapid-Duo fällt aus. Keeper Juri Kirchmayr (ASK Voitsberg) und Abwehrspieler Tobias Gruber (Wolfsberger AC) werden nachnominiert.

Schöller fehlte zuletzt bereits in der UEFA Conference League gegen Borac Banja Luka und am vergangenen Sonntag gegen den GAK. Der 19-Jährige kam in der laufenden Saison bislang zu acht Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga.

Göschl stand im Europacup bereits das eine oder andere Mal im Kader von Trainer Robert Klauß, ist bisher aber noch ohne Bundesliga-Einsatz.

Das neu formierte ÖFB-U21-Nationalteam kommt in der Länderspielpause im Rahmen eines Trainingslagers im spanischen Marbella zusammen. Zudem steht ein freundschaftliches Länderspiel gegen die Schweiz am Programm (21. März, 18:00 Uhr).