Ganz privat! ÖFB-Star hat heimlich geheiratet

Christoph Baumgartner kann sich wirklich auf die Schulter klopfen.

Im Trikot des ÖFB-Teams avancierte der 25-jährige Waldviertler zur Symbolfigur eines historisch erfolgreichen Jahres.

Der quirlige Edeltechniker in Diensten des deutschen Spitzenklubs RB Leipzig sorgte heuer unter anderem mit seinem Rekordtor gegen die Slowakei und mit seinen Leistungen bei der EM-Endrunde in Deutschland für unzählige Gänsehaut-Momente.

"Marry your best friend" - Baumgartner hat geheiratet

Die sportliche Krönung setzte es für "Baumi" spätestens mit der Auszeichung als Österreichs Fußballer des Jahres 2024 im Dezember - doch auch privat landete der ÖFB-Topstar nun offenbar den ganz großen Coup.

Am Montag machten Baumgartner und seine nunmehrige Ehefrau Sandrine alles offiziell - das Paar hat still und heimlich geheiratet! Am 28. Dezember hat sich das Paar abseits der Öffentlichkeit das Ja-Wort gegeben. Erst im Sommer hatten sich die beiden verlobt.

Unter dem drei Bilder fassenden Post schreibt das Traumpaar "Marry your best friend", also "Heirate deinen besten Freund" - Gratulation!