ÖFB verkündet Partnerschaft mit Fluggesellschaft

Mit der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines hat der ÖFB einen namhaften Reisepartner an Board geholt.

Ab 1. Jänner 2025 startet die Partnerschaft, die das österreichische Unternehmen zur offiziellen Airline des Nationalteams der Männer macht.

Austrian Airlines wird das ÖFB-Team exklusiv zu allen Qualifikationsspielen für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fliegen. Auch die Reisen zu Spielen im Rahmen der Nations League werden von der Fluggesellschaft übernommen.

Neuhold: "Wollen gemeinsam unser Land bestmöglich rerpräsentieren"

"Austrian Airlines und der ÖFB verkörpern gleichermaßen Österreich und sind damit wichtige Botschafter unseres Landes in der Welt. Daher ist es für uns eine besondere Freude, zukünftig mit dem ÖFB zusammenzuarbeiten. Der österreichischen Fußball-Nationalelf drücken wir für die WM-Qualifikation die Daumen", sagt Austrian Airlines CCO Michael Trestl.

"Wir freuen uns, das Team mit dem Austrian Airlines Spirit und ganz viel österreichischer Gastfreundschaft zu den so wichtigen Spielen zu fliegen und mit einem entspannten und sicheren Transport so bestmöglich zu unterstützen", fügt er hinzu.

Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, schlägt in eine ähnlich Kerbe: "Austrian Airlines ist eine österreichische Traditionsmarke, die weltweit mit Werten wie Qualitätsanspruch und Sympathie punktet. Wir sind stolz, dass wir mit dieser österreichischen Institution eine Partnerschaft eingehen. Sowohl das Nationalteam als auch Austrian Airlines sind Markenzeichen Österreichs in Europa und auf der ganzen Welt. Wir wollen gemeinsam unser Land bestmöglich repräsentieren und freuen uns sehr, unseren Spielern und dem Betreuerstab auf den Reisen zu den Spielen ein außergewöhnliches Service in rot-weiß-rot bieten zu können."

Ranked: Die schönsten ÖFB-Trikots der letzten 30 Jahre