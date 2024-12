Fußballer des Jahres: So haben die Trainer gewählt

Die mit Spannung erwartete APA-Wahl zu Österreichs Fußballer des Jahres 2024 ist geschlagen - Christoph Baumgartner konnte sich die Auszeichnung sichern (zum Nachlesen >>>).

Das Ergebnis zugunsten des 25-jährigen Offensivspielers fiel eindeutig aus: Von den zwölf stimmberechtigten Trainern der ADMIRAL Bundesliga, hatten acht den Niederösterreicher auf Platz eins.

So wurde abgestimmt:

Jürgen Säumel (Sturm Graz):

1.) Christoph Baumgartner (RB Leipzig): "Ein hervorragender Fußballer, der heuer vor allem aufgrund der starken EM überzeugt hat."

2.) Marko Arnautovic (Inter Mailand)

3.) Stefan Posch (FC Bologna)

Stephan Helm (Austria Wien):

1.) Arnautovic: "Er ist seit Jahren einer der besten Fußballer Österreichs, bringt konstant seine Leistung und ist auch mit 35 Jahren nicht aus dem Nationalteam wegzudenken."

2.) Baumgartner

3.) Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam)

Robert Klauß (SK Rapid):

1.) Baumgartner: "Er hat mit sieben Toren, zahlreichen Vorlagen sowie einer starken Europameisterschaft ein überragendes Länderspieljahr für den ÖFB hinter sich. Zudem ist er längst eine konstante Größe bei einem der Spitzenklubs in der deutschen Bundesliga."

2.) Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

3.) Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Dietmar Kühbauer (WAC):

1.) Baumgartner: "Auf Grund seiner wichtigen Tore für das Nationalteam, insbesondere bei der Europameisterschaft, war er für mich heuer der beste österreichische Spieler. Ich würde ihm wünschen, dass er diese Leistungen auch konstant beim Klub zeigen kann."

2.) Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

3.) Romano Schmid (Werder Bremen)

Pepijn Lijnders (bei Stimmabgabe noch Trainer von Red Bull Salzburg):

1.) Baumgartner: "Er ist ein sehr kompletter Spieler und hat nicht nur bei seinem Klub großartige Leistungen gezeigt, sondern vor allem auch im österreichischen Team."

2.) Sabitzer

3.) Trauner

Gerald Scheiblehner (Blau-Weiß Linz):

1.) Otar Kiteishvili (Sturm Graz): "er ist ein absoluter Führungsspieler am und außerhalb des Platzes, Meister und Cupsieger mit herausragenden Einzelleistungen in einer sehr starken Mannschaft. Ein Spieler, der in schwierigen Momenten das Spiel mit seinen fußballerischen Fähigkeiten aber vor allem aufgrund seiner Persönlichkeit zugunsten der eigenen Mannschaft drehen kann."

2.) Trauner

3.) Schmid

Markus Schopp (LASK):

1.) Baumgartner: "Ich finde, dass er sich heuer auch iun der Nationalmannschaft zum Unterschiedsspieler entwickelt hat. Er ist unglaublich torgefährlich und ein super Spieler zwischen den Linien. Ich bin der Meinung, dass er heuer einen richtig großen Schritt gemacht hat."

2.) Kiteishvili

3.) Sabitzer

Manfred Schmid (TSV Hartberg):

1.) Baumgartner: "Er ist ein absoluter Führungsspieler, hat eine überragende Saison gespielt und ist sehr torgefährlich."

2.) Konrad Laimer (FC Bayern München)

3.) Ronivaldo (Blau-Weiß Linz)

Philipp Semlic (WSG Tirol):

1.) Kiteishvili: "Er war maßgeblich am Double-Erfolg der Grazer beteiligt. Gemeinsam mit Gregory Wüthrich und Jon Gorenc Stankovic ist er einer der Väter des Erfolgs."

2.) Baumgartner

3.) Gregory Wüthrich

Peter Pacult (Austria Klagenfurt):

1.) Baumgartner: "Er hat sich in Leipzig bei einem Topklub der deutscehn Bundesliga fest etabilert und auch im Nationalteam mit Toren und Vorlagen aufgezeigt."

2.) Laimer

3.) Guido Burgstaller (SK Rapid)

Rene Poms (GAK):

1.) Kiteishvili: "Er ist im Moment der beste Fußballer in Österreich und warder wsentliche Faktor,m dass Sturm in der laufenden Saison in der Champions League spielt."

2.) Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz)

3.) Matthias Seidl (SK Rapid)

Fabio Ingolitsch (SCR Altach):

1.) Baumgartner

2.) Kiteishvili

3.) Posch

Endstand der Wahl zu Österreichs Fußballer des Jahres 2024

(Punktevergabe: Erster 5 Punkte, Zweiter 3, Dritter 1):

Platz Spieler Verein Punkte 1. Christoph Baumgartner RB Leipzig 46 (8 erste Ränge) 2. Otar Kiteishvili Sturm Graz 21 (3) 3. Marko Arnautovic Inter Mailand 8 (1) 4. Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 7 5. Konrad Laimer FC Bayern München 6 6. Gernot Trauner Feyenoord Rotterdam 5 7. Nicolas Seiwald RB Leipzig 3 . Jon Gorenc Stankovic Sturm Graz 3 9. Romano Schmid Werder Bremen 2 . Stefan Posch FC Bologna 2 11. Ronivaldo Blau-Weiß Linz 1 . Guido Burgstaller SK Rapid 1 . Matthias Seidl SK Rapid 1 . Gregory Wüthrich Sturm Graz 1 . Philipp Lienhart SC Freiburg 1

