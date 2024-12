Das ÖFB-Team der Frauen bestreitet den Auftakt ins Länderspieljahr 2025 in Ried.

Das gab der österreichische Fußballverband am Donnerstag bekannt. Gespielt wird in der Innviertel Arena, wo gleichzeitig auch der Auftakt in der UEFA Nations League stattfindet.

Gegner ist Schottland, das Spiel ist für den 21. Februar 2025 um 18:00 Uhr angesetzt. Der Vorverkauf hat bereits gestartet, Tickets dazu sind HIER erhältlich.

Damit werden die ÖFB-Frauen das dritte Mal in Ried ihre Heimpartie austragen. Ende Mai war Island (1:1) in der EM-Quali zu Gast, wo 4.000 Fans den Weg ins Stadion fanden. Im Oktober gastierte Slowenien (2:1) im Playoff-Duell vor 2.600 Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Ein würdiger Gastgeber"

"Bei den ersten beiden Spielen haben wir bewiesen, dass wir ein würdiger Gastgeber für Österreichs beste Fußballerinnen sind. Ich bitte auch jetzt wieder alle Fußballfans, zahlreich zu uns ins Stadion zu kommen, damit wir dem Team die bestmögliche Unterstützung für einen erfolgreichen Nations League-Auftakt bieten können", betonte Thomas Gahleitner, Präsident der SV Ried.

Weitere Gegner in Liga A der Nations League sind Deutschland und die Niederlande. Zuletzt verpasste die Auswahl von Irene Fuhrmann gegen Polen die Qualifikation zur EURO 2025.

𝙅𝙀𝙏𝙕𝙏 𝙀𝙍𝙎𝙏 𝙍𝙀𝘾𝙃𝙏 💪🏼



Ab sofort könnt Ihr Euch 𝗧𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁𝘀 für den Auftakt in der UEFA Women´s Nations League gegen 𝗦𝗰𝗵𝗼𝘁𝘁𝗹𝗮𝗻𝗱 in Ried sichern 🇦🇹🇽🇸



Tickets 🎫 https://t.co/gtHUwyX09J #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/GwIn5nljc6 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) December 12, 2024