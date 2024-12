Entscheidung über Fuhrmann-Frage soll "zeitnah" fallen

Peter Schöttel will in der Trainerfrage im Frauen-Nationalteam eine "zeitnahe" Entscheidung treffen.

Das kündigte der Sportdirektor des Österreichischen Fußball-Bundes am Mittwoch im Rahmen eines Medientermins an. Die ÖFB-Frauen scheiterten unter Teamchefin Irene Fuhrmann in der Vorwoche im entscheidenden Duell um die EM-Qualifikation an Polen. Fuhrmann stand danach in der Kritik. Laut Schöttel dauert der Analyseprozess noch an.

"Es hat Gespräche mit der Teamchefin gegeben, Telefonate mit Spielerinnen, um für mich ein noch klareres Bild zu machen", sagte Schöttel.

"Brauchen zeitnah Klarheit"

"Fakt ist, dass wir sehr zeitnah Klarheit brauchen, in welche Richtung es weitergehen wird". Die Zeit dränge ein wenig, meinte der Sportdirektor. Am 21. Februar steht in der Nations League zum Auftakt ein Heimspiel gegen Schottland am Programm.

