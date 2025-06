Weltfußballerin erkrankt: Spanien in Alarmbereitschaft

Das spanische Nationalteam bangt um den Einsatz von Aitana Bonmati bei der Frauen-EM 2025 in der Schweiz.

Die zweifache Weltfußballerin (2023, 2024) wurde mit viraler Meningitis ins Krankenhaus eingeliefert. Dies bestätigte Nationaltrainerin Montse Tome am Freitag.

"Der letzte Test hat ergeben, dass sie eine virale Meningitis hat. Das Wort ist beängstigend, aber im Prinzip ist es unter Kontrolle. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird", wird sie von "Mundo Deportivo" zitiert.

Der Superstar war beim 3:1-Sieg der Spanierinnen in einem Freundschaftsspiel gegen Japan nicht dabei. Bonmati teilte auf Instagram ein Foto, das sie im Spitalbett als Zuschauerin des Spiels zeigte.

Bonmati reist vorerst nicht mit

Spanien steigt am Mittwoch gegen Portugal ins Turnier ein. Die Sorge um Bonmati ist groß, auch innerhalb des Teams könnte es zu Infektionen kommen. Am vergangenen Sonntag ist die "Furia Roja" in Las Rozas zusammengekommen.

Nach Angaben der "AS" ist die Spielerin des FC Barcelona aktuell nicht in der Lage, am morgigen Sonntag mit ins Basislager nach Lausanne zu reisen.

Laut dem Verband beträgt die erwartete Genesungsdauer nach einer viralen Meningitis etwa sieben bis zehn Tage. Für Bonmati bedeutet das, dass sie voraussichtlich die Gruppenspiele gegen Portugal und Belgien verpassen wird – möglicherweise sogar das gesamte Turnier, falls sich die Erholung verzögert.

Nach einer viralen Meningitis ist der Körper in der Regel geschwächt. Selbst wenn die akuten Symptome abklingen, kann es einige Zeit dauern, bis eine vollständige körperliche Belastbarkeit wiederhergestellt ist.