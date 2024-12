Irene Fuhrmann ist ihren Job als ÖFB-Teamchefin los!

Irene Fuhrmann ist nach der verpassten Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 nicht mehr Teamchefin des ÖFB-Frauen-Nationalteams.

Wie der Verband am Freitag bekanntgibt, sei nach intensiver Analyse der Entschluss gereift, dass "der richtige Zeitpunkt für neue Impulse" gekommen ist. Fuhrmann fungierte insgesamt in 53 Spielen als Teamchefin des Frauen-Nationalteams. Mit 28 Siegen und sechs Remis blickt die 22-fache Teamspielerin und 129-fache Bundesliga-Spielerin auf eine positive Bilanz zurück.

"Die Entscheidung, dass Irene ab sofort nicht mehr Teamchefin des Frauen-Nationalteams sein wird, war sehr schwer zu treffen. Irene hat hervorragende Arbeit geleistet und hat über Jahrzehnte in unterschiedlichen Funktionen dazu beigetragen, den Frauenfußball in Österreich aufzubauen und zu entwickeln", so ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

Nationalteam als "Zugpferd" weiterentwickeln

"Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen, da ich meinen Job bis zum letzten Tag mit einhundert Prozent Leidenschaft und Einsatz ausgeübt habe und dem Team immer sehr verbunden war. Aber ich habe auch immer betont, dass es am Ende nicht um meine Person geht, sondern um die Weiterentwicklung des Frauen-Nationalteams, dem Zugpferd des gesamten österreichischen Frauenfußballs", wird Fuhrmann zitiert.

"Mit der verpassten EM-Qualifikation erscheint mir der Zeitpunkt der richtige zu sein, für neue Impulse an der Spitze Platz zu machen. Ich möchte dem gesamten Team hinter dem Team danken, das mich über knapp viereinhalb Jahre tatkräftig unterstützt hat, besonders Peter Schöttel für sein Vertrauen, das er bis zuletzt in mich gehabt hat."

Fuhrmann war im Sommer 2020 zur Nachfolgerin von Dominik Thalhammer und damit zur ersten Teamchefin des Frauen-Nationalteams berufen worden. Zuvor war sie bereits als Assistenztrainerin beim Frauen-Nationalteam sowie Teamchefin im Frauen-Nachwuchs tätig.

Nachfolge soll sich im Jänner klären

Laut der Aussendung will der ÖFB noch im Jänner eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger präsentieren. Die Suche sei "am Laufen", hieß es dort. Die nächste Aufgabe auf die ÖFB-Frauen wartet am 21. Februar, wenn mit einem Heimspiel gegen Schottland in Ried die neue Nations League eingeläutet wird.

Eine Kandidatin ist die langjährige Cheftrainerin des SKN St. Pölten, Liese Brancao. Die gebürtige Brasilianerin hatte ihren Trainerposten bei den "Wölfinnen" erst vor wenigen Tagen aufgegeben.

