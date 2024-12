ÖFB-Frauen beenden Jahr unter den Top 20 der Weltrangliste

Das Länderspieljahr für die ÖFB-Frauen ist absolviert. Damit ist auch die Positionierung in der FIFA-Weltrangliste klar.

Trotz des Aus im EM-Playoff gegen Polen verlieren Österreichs Fußballerinnen im Ranking kaum Boden. Die Fuhrmann-Elf schließt das Jahr 2024 auf dem 18. Platz ab, womit man im Vergleich zum letzten Mal nur einen Rang nach hinten rutscht.

Im europäischen Vergleich konnte der 11. Platz verteidigt werden. Die Weltrangliste führt die USA vor Spanien und Deutschland an.

Österreich wird das Länderspieljahr 2025 in der UEFA Nations League starten. Am 21. Februar wird Schottland in der Rieder Innviertel Arena gastieren. Vier Tage später steht das Auswärtsspiel gegen Deutschland an.

