Das musst du zur Auslosung der europäischen WM-Quali wissen

Kommenden Freitag ist es soweit! Das ÖFB-Team erfährt bei der Auslosung für die europäische WM-Qualifikation in Zürich seine Gegner für die Duelle um eine Teilnahme an der Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Doch wie läuft die Auslosung genau ab? Und welche Nationen sind in welchem der fünf Lostöpfe zu finden?

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Spanien und Niederlande (via Platzhalter als Gewinner und Verlierer von Nations-League-Viertelfinale 1), Frankreich und Kroatien (via Platzhalter als Gewinner und Verlierer von Nations-League-Viertelfinale 2), Portugal und Dänemark (via Platzhalter als Gewinner und Verlierer von Nations-League-Viertelfinale 3), Italien und Deutschland (via Platzhalter als Gewinner und Verlierer von Nations-League-Viertelfinale 4), England, Belgien*, Schweiz, ÖSTERREICH*

Topf 2: Ukraine*, Schweden, Türkei*, Wales, Ungarn*, Serbien*, Polen, Rumänien, Griechenland*, Slowakei*, Tschechien, Norwegen

Topf 3: Schottland*, Slowenien*, Irland*, Albanien, Nordmazedonien, Georgien*, Finnland, Island*, Nordirland, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Israel

Topf 4: Bulgarien*, Luxemburg, Belarus, Kosovo*, Armenien*, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Färöer, Lettland, Litauen

Topf 5: Moldau, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

* = im März noch in der Nations-League-Relegation engagiert

Nations-League-Gewinner profitieren

So läuft die Auslosung ab: Die Teams werden in sechs Vierergruppen (A bis F) und sechs Fünfergruppen (G bis L) gelost, beginnend mit Topf 1. Die Gewinner der vier Nations-League-Viertelfinali im März kommen jedenfalls in Vierergruppen.

In jeder Fünfergruppe kann höchstens ein Team, das im März in der Nations League engagiert ist (Viertelfinal-Verlierer oder Relegations-Teilnehmer) landen.

Modus der Qualifikation: Die zwölf Gruppensieger qualifizieren sich für die WM. Die zwölf Gruppenzweiten spielen mit den vier bestplatzierten Teams der Nations League, die es in der WM-Quali nicht in die Top zwei ihrer Gruppe geschafft haben, in Play-offs um vier weitere Startplätze.

Die Entscheidung fällt in zwei einfache K.o.-Runden (ohne Hin- und Rückspiel) im März 2026.

