Was nützen Ballbesitz und Co., wenn man am Ende mit leeren Händen dasteht?

Österreichs Nationalteam verliert mit 0:2 in Serbien (Gesamt 1:3) und bleibt in Liga B der Nations League (Diese Gegner warten >>>).

Woran kann das Scheitern festgemacht werden? Fehlende Abschluss-Schwäche? Torhüter-Problem?

In einer Ansakonferenz Spezial reagieren Hannes, Harald und Patrick auf die ÖFB-Performance. Die besten User-Reaktionen der österreichischen Fußball-Bubble kommen dabei nicht zu kurz.

"Eins muss man unserem Nationalteam lassen ... keiner verliert so schön deppert, wie sie", fasst es "DonProletanus" auf "X" zusammen.

"DarthBane" schreibt via YouTube: "Es ist leider immer das Gleiche ... wenns um etwas geht, dann scheitern wir. In KO-Spielen sind wir nicht fähig zu gewinnen, siehe WM-Playoff oder EM-Achtelfinalspiele."

