Niederlande und Spanien trennen sich im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Nations League mit 2:2.

Die Spanier gehen früh in Führung. Nach einem Ballgewinn im Angriffsdrittel netzt Nico Williams aus kurzer Distanz ein (9.). 21 Minuten später kommt "Oranje" aber zurück. Gakpo überwindet Simon aus circa zehn Metern - beim Abschluss trifft er durch die Beine von Porro.

Der Ausgleich der Niederlande dient als Wendepunkt. In der Folge drängt die Koeman-Elf nämlich auf die Führung, die kurz nach Wiederbeginn auch gelingt. Eine Co-Produktion zwischen Frimpong und Reijnders dreht die Partie. Letzter schieß das Leder platziert in die linke Ecke ein.

Heiße Schlussphase

Hato, der bereits am Gegentor der Niederländer seinen Anteil hatte, bringt in der 81. Minute noch extra Spannung in die Schlussphase. Mit offener Sohle trifft der Abwehrspieler seinen Gegner - folgerichtig fliegt Hato vom Platz.

Aus der Überzahl profitiert Spanien allerdings nicht. Die Hausherren verteidigen tief und lassen lange keine Hochkaräter zu. Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit. Williams schießt von der linken Seite zentral aufs Tor, Verbruggen lässt den Ball nach vorne abprallen. Dort lauert Merino und staubt ab.

Damit verhindern die Spanier die erste Pflichtspielniederlage seit fast zwei Jahren. Überhaupt ist der amtierende Europameister seit einem Jahr ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 22. März 2024 im Freundschaftsspiel gegen Kolumbien.