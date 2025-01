Neymar kündigt Ende seiner Nationalteam-Karriere an

Seit seinem Debüt am 10. August 2010 ist Neymar nicht mehr aus der brasilianischen Nationalmannschaft wegzudenken. Der 32-jährige Offensivspieler absolvierte insgesamt 128 Pflichtspiele für die "Selecao", doch seine Karriere im Nationalteam-Trikot dürfte sich nun dem Ende zuneigen.

Im Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender "CNN" blickt Neymar auf die Weltmeisterschaft 2026 voraus: "Ich weiß, dass es meine letzte Weltmeisterschaft ist, meine letzte Chance." Demnach werde er "alles tun, um dabei zu sein".

Neymar: "Gemeinsam können wir Großes erreichen"

Zuletzt laborierte Neymar, der seit Sommer 2023 bei Al-Ahli unter Vertrag steht, an einer Oberschenkelverletzung. Bei der Weltmeisterschaft 2026 wäre der Offensivspieler 34 Jahre alt, auch seine Verletzungsanfälligkeit könnte zum Problem werden. Auf die Frage, ob er an eine Nominierung für den brasilianischen WM-Kader glaube, antwortete er: "Ich will es versuchen."

"Ich glaube, gemeinsam können wir etwas ganz Großes erreichen. Wir haben eineinhalb Jahre Zeit, um zu arbeiten und die richtigen Dinge zu tun, um die Weltmeisterschaft zu erreichen", zeigt sich Neymar optimistisch.

Sechs Spieltage vor Ende der WM-Qualifikation liegt Brasilien auf dem fünften Platz (18 Punkte), die ersten sechs Nationen qualifizieren sich direkt für die WM 2026.