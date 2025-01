Neymar gibt Ronaldo recht: "Besser als Ligue 1"

Vor gut einem Jahr behauptete Cristiano Ronaldo, dass die Saudi Pro League besser sei als die Ligue 1 (Alle Infos >>>).

Im Jänner 2023 heuert der portugiesische Superstar bei Al-Nassr an, wo er auch Kapitän ist. Der 39-Jährige hat auch im Wüstenstaat nicht das Toreschießen verlernt, in 83 Spielen netzte er 74-mal. Zudem kommen 18 Assists dazu.

Auch nach Saudi-Arabien zog es Neymar, der im Sommer 2023 den Weg zu Al-Hilal einschlug. Jedoch ist seine Zeit dort nicht von Erfolg geprägt. Etliche Verletzungen, darunter ein Kreuzbandriss, warfen den mittlerweile 32-jährigen Brasilianer aus der Bahn.

Trotzdem hat sich Neymar ein Bild von der Saudi Pro Leauge machen können, indem er ebenso einen Vergleich zur Ligue 1 zog. Der Brasilianer ist ähnlicher Meinung wie Ronaldo.

"Spieler in der Saudi Pro League besser"

"Das Niveau der saudischen Profiliga steigt und soweit ich sehe, ist sie besser als die Ligue 1", meinte Neymar gegenüber "CNN".

Weiters fügte er hinzu: "Die Ligue 1 hat ihre Vorzüge. Die Liga ist sehr stark. Ich habe dort gespielt, also kenne ich sie gut. Aber heute sind die Spieler in der Saudi Pro League besser."

Neymar kann zumindest aus erster Hand behaupten, wie das Niveau im französischen Oberhaus ist, wo er doch sechs Jahre lang für PSG gekickt hat.

Ronaldo hingegen war nie in der Ligue 1 aktiv. Dennoch stichelte der Portugiese: "Die Spieler sollen einfach herkommen und sie werden es schnell erkennen. Versucht einfach mal, bei 38, 39, 40 Grad zu sprinten. Wenn ihr mir nicht glaubt, kommt einfach her."

Auch merkte er an, dass es in Frankreich "nur PSG" gebe.

Reunion mit Messi und Suarez?

Abseits von Saudi-Arabien sprach Neymar auch darüber, dass er eines Tages gerne wieder mit Lionel Messi und Luis Suarez spielen würde. Gemeinsam war das Trio beim FC Barcelona aktiv.

Aktuell sind Messi und Suarez Teamkollegen bei Inter Miami, Neymars Vertrag bei Al-Hilal läuft kommenden Sommer aus. Ist daher eine Reunion in Aussicht?

"Es wäre interessant, dieses Trio wiederzubeleben. Ich bin glücklich bei Al-Hilal. Ich fühle mich wohl in Saudi-Arabien, aber wer weiß? Der Fußball ist voller Überraschungen. Als die Nachricht kam, dass ich Paris Saint-Germain verlasse, war das Transferfenster in den Vereinigten Staaten geschlossen, so dass ich diese Option nicht hatte.", meinte der Brasilianer.

