Zwei Tore, zwei Assists: Ex-Rapidler ist Legionär der Woche

Marko Bozic ist Legionär der Woche!

Der 26-Jährige trumpfte vergangenen Sonntag am 18. Spieltag der slowenischen Prva Liga so richtig auf. Beim 4:0-Sieg von NK Maribor gegen Nafta war er an allen vier Toren seines Team beteiligt.

Erst eröffnete er den Torreigen in der 25. Minute. Nach der Pause bereitete er den Treffer von Benjamin Tetteh direkt vor. In der 75. Minute schnürte er seinen Doppelpack, und in der 84. Spielminute legte er einen weiteren Assist nach.

Die Bilanz: Zwei Tore, zwei Assists, Man of the Match.

Insgesamt hält der zentrale Mittelfeldspieler nun bei vier Toren und drei Assists in dieser Saison. Mit Maribor liegt er derzeit auf Platz zwei der Liga. Der Rückstand auf Tabellenführer Olimpija Ljubljana beträgt sechs Punkte.

