Junger Spieler aus Schweden beim LASK im Gespräch

Der LASK flog am Dienstag ins Trainingslager nach Antalya (Türkei), zwei Rechtsverteidiger stehen dabei nicht im Aufgebot-

Filip Stojkovic wurde in die zweite Mannschaft degradiert, während bei Tomas Tavares eine vorzeitige Auflösung des Leihvertrags mit Spartak Moskau angestrebt wird.

So könnten die Linzer im Winter womöglich einen Neuzugang für die rechte Abwehrseite verpflichten. In Schweden kam diesbezüglich ein Gerücht auf.

Verlängerung nicht ausgeschlossen

Die Boulevardzeitung "Expressen" bringt Dino Salihovic von IFK Norrköping mit dem LASK in Verbindung. Die Plattform "transfermarkt" führt den 22-jährigen Schweden mit bosnischen Wurzeln als Mittelfeldspieler, in den letzten Monaten kam er in der Liga aber ausschließlich auf der Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz.

Der Vertrag des ehemaligen schwedischen Nachwuchs-Nationalspielers lief mit Ende des Jahres 2024 aus, Salihovic wäre damit ablösefrei zu haben.

Die Oberösterreicher sollen ihm bereits ein Vertragsangebot vorgelegt haben – IFK Norrköping allerdings auch, weshalb eine Verlängerung, die sich zunächst nicht abgezeichnet hatte, noch möglich wäre. Salihovic soll jedoch zu einem Wechsel ins Ausland tendieren.

Der 1,74 Meter große Rechtsfuß spielte bisher nur in Schweden und kam im abgelaufenen Jahr auf 25 Liga-Einsätze.