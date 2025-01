Als Sangare-Ersatz? Rapid wohl an Talent aus Schweden dran

Die Spieler des SK Rapid sind begehrt. "Sechs bis sieben" Kicker könnten die Hütteldorfer im Winter "für gutes Geld" verkaufen, sagte Sportchef Markus Katzer unlängst im "Kurier" (hier nachlesen >>>).

Die meisten Angebote werden die Grün-Weißen wohl abblocken. Nur bei Mamadou Sangare, der erst im vergangenen Sommer vom FC Red Bull Salzburg nach Wien gewechselt war, zeigte sich Rapid einem Verkauf gegenüber offen. Zuletzt wurde der Malier mit Galatasaray in Verbindung gebracht.

Die Wiener dürften auf einen Sangare-Abgang vorbereitet sein. Katzer habe gegenüber dem "Kurier" bestätigt, dass beim potenziellen Ersatz vorgesorgt wurde. Dieser soll für Rapid-Verhältnisse teuer sein. In Schweden wird nun ein Spieler, der ins Profil passen würde, mit den Hütteldorfern in Verbindung gebracht.

Junger Mittelfeldspieler mit Europacup-Erfahrung

Wie die schwedische Boulevardzeitung "Expressen" berichtet, interessiert sich Rapid für Romeo Amane von Erstligist BK Häcken.

Der 21-Jährige ist im Mittelfeld zu Hause und kann laut "transfermarkt" im Zentrum spielen sowie den offensiven und defensiven Part einnehmen. Amane spielte in seiner Heimat, der Elfenbeinküste, bei ASEC Mimosas und wurde Anfang 2022 von BK Häcken verpflichtet. Dort hat er noch einen Vertrag bis Ende 2026.

Im Jahr 2024 – in Schweden wird eine Ganzjahres-Meisterschaft ausgetragen – war der Rechtsfuß Stammspieler in der Liga. Der Ivorer stand in 26 seiner 28 absolvierten Partien in der Startelf. Auch Europacup-Erfahrung hat der 1,76 Meter große Mittelfeldakteur. Im Jahr 2023 sammelte er sechs Einsätze in der UEFA Europa League, im vergangenen Sommer war er in der Qualifikation zur UEFA Conference League gesetzt. BK Häcken scheiterte dort am 1. FC Heidenheim.

Amanes Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei fünf Millionen Euro. Auch Klubs aus der MLS und der Championship sollen an ihm interessiert sein.