Der frühere ÖFB-Teamspieler Peter Zulj hat einen neuen Verein gefunden.

Nach seinem ablösefreien Abschied vom chinesischen Erstligisten Changchun Yatai im Dezember 2024 wechselt der 31-Jährige innerhalb Asiens zum thailändischen Topklub Buriram United. Über die Vertragslänge machte der Klub keine Angaben.

Beim Tabellenführer der "Thai League" läuft Zulj künftig mit der Rückennummer 44 auf. In Buriram soll er mit seiner Erfahrung zum Gewinn des vierten Meistertitels in Folge mithelfen. Neben dem gebürtigen Welser stellte der Klub sechs weitere Neuzugänge vor - darunter den ehemaligen serbischen U-21-Nationalspieler Goran Causic und Ex-Kitzbühel-Stürmer Martin Boakye.

Meiste Spiele für Sturm Graz

Zulj lief in seiner Karriere bislang für über zehn verschiedene Vereine auf und war bereits in der Türkei, in Ungarn, China oder Belgien aktiv.

Die meisten Spiele in der österreichischen Bundesliga bestritt der Mittelfeldspieler für Sturm Graz (65). Mit den Steirern gewann Zulj, der unter Franco Foda elfmal für Österreich auflief, zudem den ÖFB-Cup.

