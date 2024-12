Der SSC Neapel bleibt Tabellenführer Atalanta im Nacken!

Die "Gli Azzurri" setzen sich vor eigenem Publikum gegen Venezia in der 18. Runde der Serie A knapp mit 1:0 durch.

Die Gastgeber sind von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, mit dem Tore schießen tut sich die Mannschaft von Trainer Antonio Conte aber schwer. In der Schlussphase der ersten Hälfte scheitert zudem Topstürmer Lukaku mit seinem Strafstoß an Venezia-Keeper Stankovic (37.).

Auch in Durchgang zwei sind die Neapolitaner klar spielbestimmend, auf den eigenen Treffer müssen die Fans aber lange warten. In Minute 79 erlöst der kurz zuvor eingewechselte Raspadori seine Mannschaft und sorgt für den Siegtreffer (79.).

Napoli ist durch den Heimsieg wieder punktegleich mit Tabellenführer Atalanta Bergamo. Venezia, die auf den am Kreuzband verletzten ÖFB-Legionär Michael Svoboda verzichten müssen, ist 19.

Lazaro und Torino holen Punkt nach 0:2-Rückstand

Im Mittagsspiel trennten sich die Tabellennachbarn Udinese Calcio und der FC Torino mit 2:2.

ÖFB-Legionär Valentino Lazaro wurde dabei zur Pause eingewechselt und half dabei mit, den 0:2-Rückstand noch zu egalisieren. Für Udinese trafen Toure (41.) und Lucca (49.), für Turin Adams (53.) und Ricci (64.).

Udinese bleibt durch das Remis in der Serie A Neunter, Torino ist Zehnter.

