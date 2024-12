Ohne Arnautovic: Inter marschiert weiter

Italiens Meister Inter Mailand hat am Samstag ohne Marko Arnautovic den fünften Ligasieg in Serie eingefahren.

Die "Nerazzurri" setzten sich in Cagliari mit 3:0 durch. Die Tore erzielten Alessandro Bastoni per Kopf (53.), Kapitän Lautaro Martinez mit einem Volley aus kurzer Distanz (71.) und Hakan Calhanoglu per Elfmeter (79.) allesamt nach der Pause.

ÖFB-Rekordnationalspieler Arnautovic, bei dem ein Wintertransfer nicht ausgeschlossen ist, saß auf der Ersatzbank.

Inter liegt nach Verlustpunkten gleichauf mit Atalanta Bergamo an der Tabellenspitze. Atalanta ist am Abend (Spielbeginn 20:45 Uhr) aber noch beim Vierten Lazio Rom im Einsatz.

Die 20 ältesten ÖFB-Teamspieler der letzten 50 Jahre