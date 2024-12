Atalanta springt nach spätem Remis wieder an die Spitze

Atalanta Bergamo ist zurück an der Tabellenspitze!

Die Truppe von Trainer Gian Piero Gasperini holt sich in der 18. Runde der Serie A spät ein 1:1-Remis bei Verfolger Lazio Rom.

Die Gastgeber erwischen den besseren Start in die Partie und gehen durch Dele-Bashiru verdient in Führung (27.). In Durchgang zwei sind die Gäste aus Bergamo die klar stärkere Mannschaft.

Der kurz zuvor eingewechselte Brescianini schießt Atalanta in der Schlussphase noch zum Punktgewinn (88.). "La Dea" ist durch das Remis nun wieder Tabellenführer, einen Punkt vor Inter, die jedoch noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Lazio ist Vierter, fünf Punkte hinter der Spitze.

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job!