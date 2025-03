Trainerwechsel fix! Ex-Spieler übernimmt bei Juventus

Nachdem Juventus Turin gegen Atalanta Bergamo (0:4) und AC Fiorentina (0:3) zwei Klatschen in Serie kassierte, muss Trainer Thiago Motta daran glauben.

Der 42-Jährige verliert seinen Job bei der "Alten Dame", wie der Klub am Sonntag mitteilt. Im Kampf um die Königsklasse musste "Juve" zuletzt etwas Federn lassen und ist in der Serie A auf Rang fünf abgerutscht.

Motta übernahm im Sommer 2024 das Traineramt und begleitete die Turiner 42 Spiele lang. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Igor Tudor wird neuer Chefcoach von Juventus. Der Kroate, der einst selber für den Verein spielte, wird am Montag sein erstes Training leiten.

Die Vertragsmodalitäten nannte der Klub nicht. Allerdings soll Tudor Medienberichten zufolge einen Kontrakt bis Saisonende unterschreiben, der eine Option bis 2026 beinhaltet, falls sich die "Bianconeri" für die Champions League qualifizieren.

Tudor ist als strenger Trainer bekannt, der großen Wert auf Struktur, defensive Stabilität und eine klare Organisation auf dem Spielfeld legt. Der 46-Jährige war zuletzt Trainer von Lazio Rom.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!



Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.