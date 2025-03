Bittere Nachrichten für Paulo Dybala und die AS Roma.

Wie der italienische Topklub mitteilt, hat sich der 31-jährige Offensivspieler im Ligaspiel gegen Cagliari Calcio eine schwere Muskelverletzung zugezogen und wird lange ausfallen. Er musste nach seiner Einwechslung bereits nach zwölf Minuten wieder vom Platz.

Er soll in den kommenden Tagen operiert werden, seine Saison ist damit wohl beendet. Damit fehlt Dybala auch der argentinischen Nationalmannschaft, die in den kommenden Wochen wichtige WM-Qualifikationsspiele bestritt - unter anderem am 26. März gegen Brasilien.

AS Roma ohne Dybala in die heiße Saisonphase

Auch für die AS Roma, bei der Dybala im Jänner seinen ursprünglich im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat, bedeutet dies einen herben Rückschlag.

Der Argentinier hat in dieser Saison die zweitmeisten Scorer für die Römer erzielt, ist - wenn fit - unter Claudio Ranieri unumstrittener Stammspieler. Aktuell kämpft der Hauptstadtklub noch um die Qualifikation für Europa.