Aussortiert! Juve will Kapitän loswerden

Juventus sortiert seinen Kapitän aus!

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano auf "X" schreibt, spielt Danilo keine Rolle mehr in den Plänen des Serie-A-Giganten. Der 33-jährige Brasilianer wird auch nicht mehr mit der Mannschaft nach Saudi Arabien zur Supercoppa Italiana reisen.

Der Vertrag des 65-fachen brasilianischen Teamspielers wäre im Sommer ausgelaufen, nun soll der Verteidiger bereits im Winter verkauft werden.

Danilo ist 2019 in einem Tauschgeschäft für Cancelo von Manchester City zur "Alten Dame" gestoßen. In 213 Spielen für die Turiner hat er neun Tore erzielt und 14 Treffer vorbereitet.

In dieser Saison hat der Defensivmann wettbewerbsübergreifend 16 Spiele für Juve bestritten, achtmal davon hat er die Mannschaft als Kapitän aufs Spielfeld geführt.

