Für Trainer Paulo Fonseca endet sein Engagement beim AC Milan wohl nach nur 24 Spielen.

Wie Gianluca Di Marzio via "X" vermeldet, haben die "Rossoneri" den 51-jährigen Portugiesen nach dem 1:1 gegen die AS Roma (Spielbericht >>>) über die Trennung informiert.

Auch der Nachfolger steht bereits fest, dieser ist ein Landsmann des scheidenden Fonseca. Sergio Conceicao, ehemaliger Spieler und zuletzt langjähriger Porto-Coach, soll Milan zurück auf die Erfolgsspur bringen.

Conceicao erhält einen Vertrag bis Juni, mit Option einer Verlängerung. Am heutigen Montag wird seine Ankunft in der Modestadt erwartet.

Aktuell belegt Milan nur den achten Platz in der Serie A. Fonseca übernahm erst im Sommer das Traineramt beim 19-fachen italienischen Meister. Seine Bilanz dort lautet zwölf Siege, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen.

