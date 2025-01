Mats Hummels ist nach dem 2:0-Derbysieg der AS Roma gegen Lazio endgültig in der "Ewigen Stadt" angekommen.

Doch der Weg des 36-Jährigen, vom ungewollten Bankdrücker zum absoluten Leistungsträger in der Innenverteidigung, war beim dreifachen Serie-A-Meister ein langer. Nachdem der ehemalige DFB-Teamspieler am 4. September zu den "Giallorossi" gestoßen war, absolvierte er vom 4. bis zum 12. Spieltag der italienischen Top-Liga knapp mehr als 20 Minuten.

Erst als Claudio Ranieri am 14. November der Cheftrainer-Nachfolger des geschassten Ivan Juric wurde, ging es für Hummels steil bergauf: Bilanz seitdem: Acht Pflichtspiele, ein Treffer und 589 Einsatzminuten.

Italiener schwärmen vom "Verteidigungsprofessor"

Der ehemalige Innenverteidiger des FC Bayern München und Borussia Dortmund hat sich zu einer der Prioritäten des US-amerikanischen Eigentümers Dan Friedkin gespielt.

Dieser will laut italienischen Medienberichten eine Vertragsverlängerung des Weltmeisters von 2014. Hummels' Arbeitspapier läuft noch bis zum 30. Juni, danach wäre er ein freier Spieler.

Und auch Ranieri sowie die italienische "Gazzetta dello Sport" schwärmen vom Abwehrmann. Während der 73-Jährige Hummels als "unverzichtbar" betitelte, schrieb das Blatt über den "Verteidigungsprofessor": "Hummels überflügelt die AS Roma. Seit über einem Monat kursiert in Rom eine Frage, auf die man keine Antwort findet: Warum hat Hummels so lange nicht gespielt?"

Diese Fußball-Stars sind ab Sommer 2025 ohne Vertrag