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Stade Brest trauert um verstorbenen Coach Eric Roy
Der Trainer des Ligue-1-Klubs verstarb an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Der französische Fußball trauert um Fußballtrainer Eric Roy von Erstligist Stade Brest.
Der in Nizza geborene Ex-Profi starb im Alter von 58 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Vaters und Ehemanns bekannt", teilte die Familie auf dem Instagram-Account des Trainers mit.
Roy war bis zuletzt Trainer jenes Clubs, den er 2024 in die Champions League geführt hatte. Dort traf er u.a. auch auf Sturm Graz (2:1) und Salzburg (4:0).