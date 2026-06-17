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Stade Brest trauert um verstorbenen Coach Eric Roy

Der Trainer des Ligue-1-Klubs verstarb an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Stade Brest trauert um verstorbenen Coach Eric Roy Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © APA
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Der französische Fußball trauert um Fußballtrainer Eric Roy von Erstligist Stade Brest.

Der in Nizza geborene Ex-Profi starb im Alter von 58 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Vaters und Ehemanns bekannt", teilte die Familie auf dem Instagram-Account des Trainers mit.

Roy war bis zuletzt Trainer jenes Clubs, den er 2024 in die Champions League geführt hatte. Dort traf er u.a. auch auf Sturm Graz (2:1) und Salzburg (4:0).

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