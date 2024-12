Rot für Hütter! Monaco verliert Spitzenspiel gegen PSG

Später Auswärtssieg im Spitzenspiel für Paris Saint-Germain bei der AS Monaco!

In der 16. Runde der franzsöischen Ligue 1 gewinnt der Tabellenführer gegen die Elf von Adi Hütter mit 4:2 und vergrößert den Abstand auf Marseille vorläufig auf zehn Punkte. In der Anfangsphase kommen die Gäste besser in die Partie und erspielen sich ein Chancenplus, das in Minute 24 in den Treffer zum 1:0 durch Doue mündet.

Kurz vor der Pause finden die Pariser durch Hakimi und Doue zwei weitere gute Chancen vor, die jedoch ungenutzt bleiben. So geht es mit einer dünnen Führung für PSG in die Halbzeit.

PSG belohnt sich mit spätem Sieg

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit wendet sich das Blatt jedoch zu Gunsten der Gastgeber, die binnen weniger Minuten dank eines Doppelschlags durch einen Seghir-Elfer (53.) und einen Embolo-Schuss (60.) mit 2:1 in Führung gehen.

Die Freude über die Führung währt jedoch nicht lange, denn wenige Minuten später kann Dembele für PSG auf 2:2 stellen. Als in einer ausgeglichenen Schlussphase viel auf ein Remis hindeutet, schlagen die Gäste spät nochmals zu und gehen durch einen Treffer von Goncalo Ramos mit 3:2 in Führung (83.).

Am Sieg ändert sich schlussendlich nichts mehr, denn tief in der Nachspielzeit stellt Dembele mit seinem zweiten Tor den 4:2-Endstand her (90.+7). Davor muss Adi Hütter die Coachingzone wegen einer Roten Karte verlassen (90.+5).

Paris Saint-Germain gewinnt gegen Monaco knapp aber doch und setzt sich in der Tabelle vorerst mit zehn Punkte Vorsprung auf Marseille an der Spitze ab. Die Hütter-Elf verpasst hingegen den vorübergehenden Sprung auf Rang zwei und liegt punktgleich hinter Marseille auf Rang drei.

Die 15 größten Stadien Europas