PSG nutzt im Spitzenspiel Patzer der Konkurrenz aus

Am 15. Spieltag der Ligue 1 fährt PSG einen 3:1-Heimsieg gegen Olympique Lyon ein.

Schon in der frühen Phase des Spiels legen die Hausherren wie die Feuerwehr los. Dembele (8.) und Vitinha per Elfmeter (14.) stellen nach nicht mal einer Viertelstunde auf 2:0. Zudem verpasst Lee kurz darauf die Chance auf 3:0 zu erhöhen.

Dagegen kommen die Gäste zurück ins Spiel, Mikautadze verkürzt auf 2:1 (41.). Veretout hat vor der Pause sogar das 2:2 auf dem Fuß, aber PSG-Keeper Donnarumma ist zur Stelle.

Eine Vorentscheidung hätte es in der 53. Minute geben können, allerdings wird ein Treffer von Doue wegen Abseits zurückgenommen. Dafür gibt es in der Schlussphase an der Regularität des Tores von Ramos keine Zweifel (88.).

Der ungeschlagene Tabellenführer PSG vergrößert den Vorsprung auf Olympique Marseille und die AS Monaco auf sieben Zähler. Die Rivalen kamen beide nicht über ein Remis hinaus. Lyon ist Fünfter (25 Punkte).