Lens bei Baidoo-Comeback zurück an der Tabellenspitze

Samson Baidoo ist zurück beim RC Lens - und der RC Lens zurück an der französischen Tabellenspitze.

Nachdem der 21-jährige Steirer zuletzt drei Spiele - zwei in der Ligue 1, eines im Pokal - aufgrund von Oberschenkelproblemen verpasste, feiert er in der 21. Runde der Ligue 1 sein Comeback.

Beim 3:1-Sieg von Lens über Stade Rennes steht Baidoo gleich in der Startelf und spielt 60 Minuten lang.

Obwohl Esteban Lepaul Rennes rasch in Führung bringt (8.), haben "Les Sang et Or" keine großen Probleme.

Odsonne Edouard (41.), Ruben Aguilar (54.), der kurz nach seinem Treffer Gelb-Rot sieht, und Allan Saint-Maximin (78.) drehen die Partie trotz langer Unterzahl.

Lens erobert damit zumindest vorläufig die Tabellenführung von Paris Saint-Germain zurück. Rennes ist Sechster.