Adi Hütter bleibt der AS Monaco erhalten!

Der 54-jährige Vorarlberger, um den zuletzt auch Gerüchte über einen Abgang nach England kursierten, verlängert seinen Vertrag im Fürstentum bis Sommer 2027. Das vermeldete der Verein am Samstag.

Hütter ist in Monaco seit 2023 im Amt und führte die Monegassen im Vorjahr hinter Paris Saint-Germain zur Vizemeisterschaft.

In dieser Spielzeit liegt man nach 16 absolvierten Partien mit einer Ausbeute von 30 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz. Gegen Ende des Jahres 2024 musste das Team von Hütter in der Liga aber drei sieglose Spiele in Folge verkraften.

Sein Punkteschnitt in Monaco beträgt nach 60 Spielen 1,93 Zähler pro Partie. Vor seiner Amtszeit in Monaco trainierte der Vorarlberger unter anderem Eintracht Frankfurt, die BSC Young Boys und Red Bull Salzburg.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Adi Hütter pour deux saisons supplémentaires 🔝



L'entraîneur autrichien est désormais lié au club de la Principauté jusqu'au 30 juin 2027