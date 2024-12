Seit Juli 2023 lenkt Adi Hütter mittlerweile die Geschicke bei der AS Monaco.

Die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: Nach Platz zwei in der Vorsaison arbeitet der Verein aus dem Füstentum auch heuer am Status als erster PSG-Verfolger in der Ligue 1. Der Vertrag des 54-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, noch steht nicht fest, ob Hütter bleiben wird.

Entscheidung im Jänner?

Laut Medienberichten soll es von Vereinsseite aus kein Interesse geben, über die laufende Saison hinaus irgendetwas am bestehenden Verhältnis zu ändern. Hütter selbst liebäugelte in der Vergangenheit aber immer wieder mit einem Engagement in der Premier League.

"Dass England spannend ist, ist kein Geheimnis. Ich weiß aber AS Monaco sehr zu schätzen. Es ist ein großer Traditionsverein mit großen Möglichkeiten", erläutert der Österreicher nun in einem Interview mit dem "Kurier". Ein klares Bekenntnis lässt er sich nicht entlocken.

Im Jänner stehen wohl Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung an. Seinen Marktwert konnte Hütter während seiner Amtszeit auf jeden Fall steigern, zuletzt widmete Frankreichs Sport-Bibel "L'Equipe" dem Altacher sogar eine doppelseitige Reportage über dessen Heimat.

