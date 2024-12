Christoph Klarer wagte im vergangenen Sommer den etwas fragwürdigen Schritt von der Deutschen Bundesliga in die englische League One - der dritthöchsten Leistungsstufe Englands.

Genauer gesagt legte Birmingham City satte 4,15 Millionen Euro auf den Tisch, um den 24-jährigen Innenverteidiger vom SV Darmstadt wegzulotsen.

In Birmingham ist Klarer Stamm- und Führungsspieler. Auch wenn es heuer ein paar Ligen runterging, so bleibt das Ziel klare Ziel des Abwehrspielers weiterhin, irgendwann mal fürs ÖFB-Team aufzulaufen.

Dritte Liga? So schätzt Klarer seine Chancen ein

"Ich war aber schon auf Abruf dabei", erinnert sich Klarer im Interview mit "90minuten" zurück. "Natürlich ist das eine Ehre und motiviert für mehr."

Er weiß allerdings, dass er es im Moment schwer hat, tatsächlich für eine Nominierung in Frage zu kommen - insbesondere als Spieler einer dritten Leistungsstufe. "Dafür spielen die Innenverteidiger in Österreich wahrscheinlich zu gut", so Klarer. "Auf meiner Position ist die Qualität sehr hoch - aber keine Frage, es ist natürlich ein großes Ziel."

Championship soll besseres Schaufenster werden

Ziel ist es natürlich, mit Birmingham so schnell wie möglich in die Championship aufzusteigen. Dann sollen auch Klarers Karten bei Ralf Rangnick besser sein.

"Dass sich die Ausgangslage mit einem Aufstieg deutlich verbessert, ist mir bewusst. Die Qualität in der Championship ist schon sehr groß, das sollte auch in Österreich bekannt sein."

