Gelungener Jahresabschluss für den FC Liverpool: Die Mannschaft von Trainer Arne Slot fährt am 19. Spieltag der Premier-League bei West Ham United einen klaren 5:0-Auswärtssieg ein und baut damit die Führung an der Tabellenspitze aus.

Die "Hammers" setzen das erste Ausrufezeichen der Partie, Paqueta bringt den Ball im Rutschen aber nicht aufs Tor (6.). Dann erarbeitet sich der LFC die erste Torchance, doch West Ham-Keeper Areola zeichnet sich gegen Salah mit einem starken Reflex aus und wehrt den Abschluss aus kurzer Distanz ab (7.).

Der französische Schlussmann ist in der Folge auch gegen Diaz zur Stelle (23.), in Minute 30 trifft der Kolumbianer dann aber zur 1:0-Führung der "Reds".

Kurz nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Liverpool-Verteidiger Gomez (37.) knallt ein Schuss von "Hammers"-Spieler Kudus an den Pfosten (39.). Im Gegenzug erhöhen die Gäste auf 2:0. Gakpo muss nach Vorarbeit von Salah nur mehr einschieben (40.). Vor dem Pausenpfiff stellt der Ägypter selbst auf 3:0 und sorgt damit für die Vorentscheidung (44.).

Liverpool auch danach in Torlaune

Nach dem Seitenwechsel wird die Führung noch deutlicher. Ein Schuss von Alexander-Arnold aus zentraler Position wird entscheidend abgefälscht - 4:0 (54.)

Danach verliert das Spiel etwas an Tempo, Chancen gibt es jedoch weiterhin. Kudus setzt die Kugel nach einer Flanke des eingewechselten Ex-Klagenfurters Irving per Kopf an die Querlatte (75.), auf der anderen Seite schießt Salah übers Tor (76.).

Den Schlusspunkt setzt schließlich Jota. Salah erobert den Ball und treibt ihn nach vorne, der Portugiese schlenzt ihn zum 5:0-Endstand ins lange Eck (84.).

Liverpool startet damit als Spitzenreiter und mit acht Punkten Vorsprung auf Verfolger Nottingham Forest ins neue Jahr. West Ham liegt im Tabellenmittelfeld auf Rang 13.