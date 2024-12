ÖFB-Trio geht zum Jahresausklang in Championship leer aus

Für die Klubs der ÖFB-Legionäre Daniel Bachmann, Nicolas Schmid und Andreas Weimann setzt es am 24. Spieltag der Championship jeweils Niederlagen.

Bachmanns FC Watford muss sich daheim gegen Nachzügler Cardiff City geschlagen geben. Die Gäste aus Wales gehen früh in Führung (2.), Watfords Chakvetadze gelingt noch in Hälfte eins der Ausgleich (38.). Doch Cardiff schlägt prompt zurück und stellt auf 2:1 (42.).

In der zweiten Halbzeit fallen keine Treffer mehr, die "Hornets" lassen im Aufstiegsrennen Punkte liegen und sind nun Sechster. Torhüter Bachmann spielt bei Watford durch.

Auch für Schmid und Weimann nichts zu holen

Für Keeper Schmid und den FC Portsmouth setzt es auswärts gegen Bristol City eine 0:3-Pleite. Die Gastgeber sorgen mit drei Treffern in Hälfte eins schnell für klare Verhältnisse. Schmid stand über 90 Minuten zwischen den Pfosten und liegt mit seinem Klub auf einem Abstiegsplatz (23).

Auch für Weimanns Blackburn Rovers gab es eine Niederlage, vor eigenem Publikum setzt es gegen Hull City ein 0:1. Longman erzielt in der Schlussphase den spielentscheidenden Treffer (77.). Weimann kam in der 62. Minute in die Partie. Blackburn ist jetzt Fünfter.