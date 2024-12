Perfekt zum 500er von Pep! City kann doch noch gewinnen

Manchester City kann doch noch gewinnen!

Die "Skyblues" feiern im 500. Pflichtspiel von Trainer Pep Guardiola bei Leicester City einen 2:0-Sieg. Es ist der zweite Sieg aus den letzten 14 Pflichtspielen.

Die Begegnung ist von Anfang an offen, beide Teams spielen angriffslustig nach vorne. Den ersten Treffer der Partie erzielen die Citizens in Minute 21. Sommerneuzugang Savinho schießt die kriselnden "Skyblues" mit seinem ersten Saisontor in Führung.

Doch die "Foxes" lassen sich davon nicht beirren und werden mit Fortdauer immer stärker, Buonanotte trifft per Kopf aber nur den Pfosten (38.). So geht die Guardiola-Elf mit einem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Leicester dominiert – Pep wirft seine Prinzipien über Bord

Halbzeit zwei gehört klar dem Aufsteiger. Leicester ist spielbestimmend und hat Torchancen. City agiert viel zu passiv und konzentriert sich, Guardiola-untypisch, nur auf die Defensive.

Weil es Leicester aber nicht schafft, den Ball über die Torlinie zu drücken, zeigen sich die Citizens in einer Kontersituation eiskalt. Der eingewechselte McAtee schaltet blitzschnell, Savinho flankt die Kugel schließlich butterweich ins Zentrum, wo Topstürmer Haaland nur noch einnicken muss (74.).

City steht tief und kontert eiskalt – Guardiola muss in Zeiten der Erfolglosigkeit kreativ werden und wird schlussendlich in seinem 500. Pflichtspiel für die "Skyblues" damit belohnt.

Manchester City springt durch den neunten Ligasieg vorerst wieder auf Rang fünf. Leicester bleibt auf Rang 18.

