Wohl fix: Ex-Roma-Coach übernimmt Traineramt bei Southampton

Premier-League-Aufsteiger FC Southampton hat offenbar einen Nachfolger für den entlassenden Russell Martin gefunden.

Wie "Sky Italia" und auch Fabrizio Romano wissen wollen, soll der Kroate Ivan Juric das Traineramt bei den "Saints" übernehmen. Der 49-Jährige war zuletzt bei der AS Roma tätig, wo er Mitte November nach zwölf Spielen aber wieder vorzeitig aus dem Amt ausschied.

Der Vertrag mit Juric, der in seiner Karriere bislang ausschließlich in Italien gearbeitet hat, soll noch am heutigen Freitag unterzeichnet werden. Aktuell sollen nur noch letzte Details geklärt werden, die beiden Parteien sich aber grundsätzlich einig sein.

In Southampton soll Juric einen Vertrag bis Saisonende erhalten - mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Mit dem Ja zu Juric ist wohl Ex-Hasenhüttl-Assistent Danny Röhl aus dem Rennen. Der deutsche Trainer von Zweitligist Sheffield Wednesday wurde bei den "Saints" ebenfalls gehandelt, ist aber auch beim HSV im Gespräch.

Southampton hat in der englischen Premier League aktuell die rote Laterne inne und hat in den bisherigen 16 Spielen mit lediglich fünf Punkte gesammelt.

Auf einen Nichtabstiegsplatz fehlen bereits neun Zähler - was mitunter auch der Grund dafür war, dass Aufstiegscoach Russell Martin nach der 0:5-Pleite gegen Tottenham entlassen wurde (Mehr Infos >>>).

Ivan #Juric is the main candidate to become the new @SouthamptonFC coach. Talks ongoing between #SaintsFC and former @OfficialASRoma manager. @SkySport