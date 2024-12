Die Wolverhampton Wanderers haben nur einen Tag nach der Entlassung von Cheftrainer Gary O'Neil (Mehr Infos) einen Nachfolger für den 41-jährigen Engländer parat.

Wie mehrere Sportjournalisten - darunter Transferinsider Fabrizio Romano - berichten, soll der Portugiese Vitor Pereira neuer Trainer beim kriselnden Premier-League-Klub werden. Der 56-Jährige ist aktuell bei Al-Shabab in Saudi-Arabien tätig, soll sich mit den Wolves aber schon über einen Wechsel einig sein und noch heute nach England reisen, um die Gespräche abzuschließen.

Auch die Verhandlungen zwischen Al-Shabab und dem Kalajdzic-Klub sollen bereits abgeschlossen und entsprechende Ablösemodalitäten ausverhandelt sein. Beim Vorletzten der Premier League soll Pereira einen Vertrag bis 2026 unterschreiben.

In Saudi-Arabien ist der Portugiese seit Februar dieses Jahres tätig, zuvor trainierte er unter anderem in Portugal, Brasilien, der Türkei sowie in China. Auch beim deutschen Traditionsklub 1860 München war er einst als Übungsleiter tätig.

In Wolverhampton soll der 56-Jährige den Klub wieder in ruhigere Gewässer bringen. Aktuell steht der Klub nach 16 Spielen und einer mickrigen Ausbeute von neun Zählern auf dem 19. Tabellenplatz. Auf einen Nichtabstiegsplatz fehlen fünf Punkte.

Bei der Aufgabe helfen wird Pereira mit Sicherheit sein Portugiesisch. Im Kader des Erstligisten stehen aktuell sechs Portugiesen sowie vier Brasilianer.

