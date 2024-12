Mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss sicherte sich Manchester United am Sonntag den Derbysieg gegen Manchester City (Spielbericht >>>).

Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund ließ danach seiner Freude auf "Instagram" freien Lauf. Dabei teilte der Däne auch gegen City-Star Kyle Walker aus. Die beiden gerieten kurz vor der Pause aneinander. Walker ließ sich theatralisch fallen, beide Akteure bekamen Gelb.

"Manchester is red. Violets are blue. What a brilliant performance. But the Oscar goes to…", schreibt der Stürmer in Anspielung auf Walkers Schauspielkünste.

Trotz Derbysieg sind die "Red Devils" derzeit nur auf Rang 13 zu finden.